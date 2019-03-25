РИАМО - 25 мар. Первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова и президент «Российского союза ректоров» Виктор Садовничий подписали в понедельник меморандум о сотрудничестве по научно-образовательному проекту «Вернадский – Подмосковье», в его рамках будут проводить консультации, тематические форумы, конференции и семинары, передает корреспондент РИАМО.

Меморандум о консорциуме между правительством Подмосковья и общероссийской общественной организацией «Российский союз ректоров» подразумевает проведение взаимных консультаций, проведение тематических форумов, конференций, семинаров, круглых столов, участие в координационных, совещательных, экспертных советах, комитетах, комиссиях, группах, коллегиях, уточняется в документе.

«Программа «Вернадский» направлена на организацию консорциумов ведущих университетов, университетов столичных городов с университетами регионов, чтобы в этой программе участвовал бизнес. Программа была поддержана нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы договорились с десятью регионами о подписании», - сказал Садовничий.

Как отмечается в тексте меморандума, стороны будут сотрудничать по направлениям: фундаментальные и прикладные научные исследования в целях развития области, совершенствование образовательных программ региона, развитие механизмов поиска, поддержки и сопровождения талантливой молодежи, проведение профессиональных конкурсов и проектных олимпиад, выработка предложений по совершенствованию целевой подготовки кадров, повышение уровня цифровизации в управлении государственными образовательными организациями высшего образования.

Отдельным направлением работы станет выработка предложений по созданию научно-образовательных кластеров с участием предпринимательства.

«От лица губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и правительства региона хочу высказать слова благодарности за наше сотрудничество. Думаю, что создание консорциума и подписание сегодняшнего соглашения - это продолжение нашего сотрудничества», - сказала Забралова после подписания.

На сцене присутствовали ректоры ведущих вузов Подмосковья.

В понедельник в главном здании МГУ имени Ломоносова проходит форум «Университеты, общество и будущее человечества». В нем принимают участие представители системы образования, чиновники, в том числе около 200 зарубежных специалистов. Подмосковье на форуме представляет Забралова.