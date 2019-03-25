РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска за прошедшие выходные выявили двоих водителей, которые управляли машинами в состоянии опьянения, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Подольску за прошедшие выходные (23 и 24 марта – ред.) в ходе рейда «Нетрезвый водитель» было выявлено два водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что вождение в нетрезвом виде представляет опасность не только для того, кто за рулем, но, в первую очередь, для окружающих. Управление автомобилем в нетрезвом виде служит причиной большинства крупных аварий на дороге, в которых гибнут люди.