РИАМО (КОРОЛЕВ) – 25 мар. В подмосковном Королеве пропал молодой человек 1998 года рождения, сейчас проводятся его поиски, сообщается на странице «ВКоролеве|Королев» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать второго марта 2019 года пропал Матросов Александр Александрович 1998 года рождения. Ушел из дома и не вернулся. Приметы: на вид 19-20 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, русые волосы, немного сутулится, правая сторона тела немного вперед при походке», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что Матросов был одет в синие брюки или джинсы, серо-голубую куртку с капюшоном с меховой опушкой.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8(926)524-85-71, 8(925)042-03-25, 8(964)635-84-69. Также можно позвонить в полицию по номерам «02» или «112».