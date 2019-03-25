РИАМО - 25 мар. 50 тысяч зрителей посетили сотни мероприятий в рамках IV Московского культурного форума за четыре дня, по заведенной в прошлые годы традиции местом действия стал Центральный выставочный зал «Манеж», пишет в понедельник газета «Известия».

«Оформлением занимались художники Павел Каплевич и Алексей Трегубов. Они закрыли окна выставочного зала черной тканью, погрузив основное пространство в полумрак, тогда как импровизированный амфитеатр и элементы декораций освещались цветными неоновыми огнями», - отмечается в материале.

На семи платформах амфитеатра разместились секторы, рассказывающие посетителям о театре, кино, музеях, библиотеках, парках и столичных школах искусств. Сразу сориентироваться, что полезного в этих секторах, было сложно, проводниками в темном царстве культуры стали студенты московских вузов. Их можно было отличить по серым футболкам с оранжевой надписью «волонтер».

Если оформление форума было воспринято неоднозначно, то программа вызвала более позитивные отклики. Каждый день десятки мероприятий: творческие встречи с кумирами, спектакли столичных театров, концерты известных музыкантов, круглые столы, панельные дискуссии, мастер-классы и многое другое. Интерес был не только у широкой аудитории, но и у специалистов.

В рамках форума прошло несколько презентаций будущих проектов. Так, худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис рассказал, что в 2021 году Дягилевский фестиваль появится и в Париже. Есть договоренность с музыкальным театром Théâtre du Châtelet, который примет этот смотр.

Художественный руководитель Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер рассказал о его грядущем 100-летии. Юбилей отпразднуют уже нынешним летом. И, конечно, он пройдет с участием российских коллективов и солистов. На родине Моцарта выступят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Валерий Гергиев, Максим Венгеров, Евгений Кисин, Полина Осетинская, Ильдар Абдразаков и оркестр MusicAeterna Теодора Курентзиса.

Владимир Машков презентовал на форуме новый фестиваль «Атом Солнца». С октября по декабрь на площадках шести столичных театров ученики Олега Табакова представят созданные ими спектакли. В фестивале уже согласились участвовать МХТ имени Чехова, театр Наций, Губернский театр, театр Олега Табакова, театр на Таганке и школа Олега Табакова. А для студентов театральных вузов пройдут мастер-классы и круглые столы. Машков, Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Сергей Газаров, Сергей Безруков, Дмитрий Марин и другие ученики мастера расскажут о «методе Табакова».

Частью МКФ стала и акция «Ночь в театре». Она проходила не только на площадке «Манежа», но и на столичных сценах. Художественным руководителем этой части форума стал худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. Мероприятие его театра «Сон в опере» и открывало акцию: солисты «Геликона» исполнили самые известные колыбельные песни. Затем в пространстве «Манежа» разыграли свои представления Центр Мейерхольда, театр на Малой Бронной, театр Олега Табакова и музыканты Moscowboys.

Завершился форум награждением работников культуры и концертом в честь ветеранов сцены под аккомпанемент симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».