РИАМО - 25 мар. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) в своем обращении к премьеру Дмитрию Медведеву выступил против применения в городах уменьшенных дорожных знаков, такой эксперимент проводят в том числе и в столице, пишет газета «Коммерсант».

Идея применять уменьшенные знаки для улучшения облика города возникла у Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и экспертного центра Probok.net в 2015 году. Также ряд городов провели эксперимент по применению таких указателей.

«Инициатива об уменьшении типоразмеров знаков не была проработана. Имеются основания полагать, что подобные реформы приведут к увеличению аварийности», - говорится в обращении СПЧ к премьеру Дмитрию Медведеву.

В данном обращении также есть ссылка на статистику Госавтоинспекции, из которой следует, что с февраля 2017 года по апрель 2018 года в результате эксперимента на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке произошло семь наездов на пешеходов, двое из которых погибли (до появления уменьшенных знаков инцидентов не было).

«У нас есть подозрение, что уменьшенные указатели - это форма лоббирования интересов их изготовителей, ведь замена потребует бюджетных затрат. Аргументы в стиле «мы хотим, чтобы город выглядел лучше», нам непонятны. Действующие стандарты писались, чтобы знаки были видны с разных расстояний и людям с разным зрением», - подчеркнул глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.

В свою очередь глава экспертного совета Probok.net, соавтор предварительного национального стандарта (ПНТС) Александр Шумский назвал статистику ГИБДД сомнительной, так как наезды на пешеходов случились не из-за уменьшенных знаков, а по другим причинам.

В правительстве России поручение по изменению стандарта прорабатывают МВД, Минпромторг и правительство Москвы.