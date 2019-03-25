РИАМО - 25 мар. ГК «Гранель» приобрела права на земельный участок площадью более 2 гектаров на Дмитровском шоссе в Москве, на этой территории компания планирует построить жилой комплекс «Тринити» на 101,1 тысячи квадратных метров, инвестиции в проект составят 9,5 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Ведомости».

Начало строительных работ запланировано на апрель-май текущего года, ввод объекта в эксплуатацию ожидается в III квартале 2021 года.

«Тринити» будет первым известным жилым проектом группы «Гранель» в старых границах Москвы. Компания, правда, приобрела ранее земельный участок в промзоне «Калошино» у «Дом.РФ» и торговый центр «Гульден», на Складочной улице у банка «ФК Открытие», но о планах застройки этих территорий она не сообщала. В пятницу представитель «Гранели» отказался обсуждать эти проекты. Компания также строит комплекс «Москвичка» в новой Москве», - отмечается в статье.

Управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая уточнила, что интерес девелоперов к столичным площадкам вполне логичен, учитывая, что покупательский спрос сейчас сосредоточен именно в Москве.

Что касается «Тринити», то эксперты рынка считают, что объект будет востребован. Близлежащие территории стали активно развиваться только в последний год вместе с открытием станций метро «Окружная», «Селигерская» и «Верхние Лихоборы» в марте 2018 года, поэтому конкуренция в районе хоть и присутствует, но она не выше, чем в любом другом районе столицы.

Благодаря открытым станциям метро, а также тому, что через этот район пройдет участок Большой кольцевой линии, территория возле Дмитровского шоссе стала достаточно популярной и пока остается более доступной, чем другие раскрученные направления.

Ведущий аналитик ЦИАНа Александр Пыпин подсчитал, что средняя цена в стартующем проекте может составлять 150 тысяч рублей за 1 квадратный метр. При такой цене он может быть полностью распродан за четыре года.

При этом, по его словам, более высокого уровня цен девелопер может достигнуть, если будет продавать квартиры в том числе с готовой отделкой и меблировкой. В любом случае рынок в этом районе имеет высокий потенциал по той причине, что многие годы там ничего не строилось.