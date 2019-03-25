РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Двоих подозреваемых в краже имущества из торгового зала магазина на улице Парковая в подмосковном Подольске заключили под стражу по решению суда, сообщил «РИАМО в Подольске» старший помощник прокурора города, советник юстиции Сергей Дзотцоев.

Он отметил, что в феврале текущего года по факту хищения имущества, принадлежащего компании ООО «Новый Свет», возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Кража».

«Было установлено, что ранее судимый уроженец Свердловской области, проживающий в Подольске, по предварительному сговору с местным жителем, также ранее судимым, в торговом зале магазина на улице Парковая, действуя группой лиц по предварительному сговору, похитили имущество, принадлежащее ООО «Новый Свет». Таким образом, граждане совершили преступление и были задержаны. Тогда же им было предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления», – сказал Дзотцоев.

Он отметил, что Подольский городской суд с учетом мнения городской прокуратуры удовлетворил ходатайство следователя СУ УМВД России по Подольску. Задержанным избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Прокуратура продолжает надзор за данным уголовным делом.