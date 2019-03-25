РИАМО - 25 мар. В 14 из 17 кафе сети «АндерСон», которая предоставляет услуги для проведения семейного отдыха с малолетними детьми, по результатам плановой проверки управления Роспотребнадзора по Москве в марте были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщается на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Москве с 1 марта проводит плановую, единовременную проверку сети кафе «АндерСон» (17 кафе), расположенных в девяти административных округах города Москвы. Согласно информации, указанной на официальном сайте кафе «АндерСон», организация оказывает услуги общественного питания и предоставляет условия для проведения семейного отдыха с малолетними детьми.

«По результатам многочисленных жалоб потребителей управление Роспотребнадзора по Москве неоднократно проверяло объекты кафе. Так, основанием для проведения одной из проверок явилось обращение потребителя с информацией о госпитализации ребенка с диагнозом кишечная инфекция после посещения кафе «АндерСон». По итогам проверки (работа - ред.) кафе по решению суда в 2015 году была приостановлена на 90 суток», - говорится в материале.

За нарушения, установленные при проведении семи внеплановых проверок, согласованных с органами прокуратуры, в течение 2015 - 2018 годов юридическое лицо ООО «Тиролерхоф» (кафе «АндерСон») и должностные лица неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за невыполнение выданных предписаний. В марте 2019 года судом приостановлена деятельность кафе на 60 суток за неустранение нарушений по ранее выданным предписаниям.

«По предварительным результатам плановой проверки, проводимой с 1 марта 2019 года в сети кафе «АндерСон», в 14 объектах (из 17) выявлены общие системные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. При проверке объектов производилась фотофиксация нарушений», - отмечается в материале.

Также были отобраны образцы сырья и готовых блюд для проведения лабораторных исследований в центре гигиены и эпидемиологии в городе Москве. По предварительным результатам исследований в 15 отобранных образцах (из 25) выделены бактерии группы кишечной палочки и отмечается высокая общая обсемененность, в том числе в шести образцах салатов и четырех образцах кондитерских изделий.

Плановая выездная проверка сети кафе «АндерСон» продолжается. Ситуация остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.