РИАМО – 25 мар. Мебель на сумму 200 тысяч рублей для детского сада «Ивушка» в подмосковном Реутове приобретут в рамках исполнения наказов жителей, сообщил член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Реутова Сергеем Томышевым посетил дошкольное учреждение.

«Средства в размере 200 тысяч рублей для детского сада выделены по поручению председателя Мособлдумы Игоря Юрьевича Брынцалова», – отметил Томышев.

Он добавил, что ежегодно депутатами регионального парламента совместно с муниципальными коллегами формируется программа по наказам жителей, которая состоит из таких мероприятий как приобретение мебели, компьютеров, замена окон и установка игровых элементов.

«В этом году (2019 – ред.) в Реутове будет реализовано порядка 30 мероприятий на 10 миллионов рублей», – добавил депутат.

Депутаты осмотрели игровые площадки, группы дошкольного учреждения, пообщались с педагогами и вручили сертификат на приобретение мебели.

Заведующая детским садом «Ивушка» Наталья Терешина рассказала, что детсад состоит из двух зданий, 26 групп посещает 745 детей, для ребятишек с 2-х лет работают группы кратковременного пребывания.

«В прошлом году (2018 – ред.) из муниципального бюджета было выделено 2 миллиона рублей, на которые удалось заменить мебель и приобрести постельное белье. К сожалению, на мебель для туалетных комнат средств не хватило, и мы обратились за помощью к нашим депутатам», – отметила Терешина.