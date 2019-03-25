РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В Подольской городской суд передали уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении серии разбойных нападений в городском округе, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщила «РИАМО в Подольске» старший помощник подольского городского прокурора Марина Синькова.

Она сообщила, что данный гражданин подозревается в совершении серии разбойных нападений с целью хищения чужого имущества. Так, в июне 2018 года он вошел в офисное помещение и, угрожая пневматическим пистолетом, похитил около 500 тысяч рублей. В августе того же года он пытался похитить денежные средства в двух других офисах, в одном из которых украл еще около 500 тысяч рублей.

«Подольской городской прокуратурой Московской области утверждено обвинительное заключение по обвинению данного подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений. В частности, уголовное дело было направлено в Подольский городской суд для рассмотрения его по существу», – сказала Синькова.

Она отметила, что подозреваемому грозит наказание до 12 лет лишения свободы.