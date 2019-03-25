РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 мар. Московский областной перинатальный центр материнства и детства в Балашихе 28 марта проведет День открытых дверей, сообщается на официальном сайте учреждения.

«Двадцать восьмого марта в 11:00 Московский областной перинатальный центр открывает свои двери для будущих родителей. Вы сможете познакомиться с врачами, задать интересующие вопросы и увидеть своими глазами работу отделений и условия пребывания пациентов», – говорится в сообщении.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт. День открытых дверей проведут по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №12.

Московский областной перинатальный центр распахнул свои двери в 2003 году. Ежегодно в стенах центра рождается около 6 тысяч малышей. Это второй перинатальный центр России с многолетними традициями и высокими технологиями для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела. Несколько лет подряд Московский областной перинатальный центр входит в тройку победителей в номинации «Лучший перинатальный центр России».

В центре предоставляются все виды специализированной высокотехнологичной медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии, неонатологии. Также осуществляется амбулаторная, консультативно-диагностическая и медико-реабилитационная помощь женщинам и новорожденным детям.