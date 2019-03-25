РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Сотрудники полиции подмосковных Люберец задержали 24-летнего уроженца Калмыкии за торговлю наркотиками, задержанный помещал свертки с наркотическим средством в тайники-закладки, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«В Люберцах полицейские пресекли сбыт наркотических средств. Оперуполномоченные 2-го отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов на улице Кирова горокруга Люберцы задержали 24-летнего подозреваемого уроженца Республики Калмыкия», – говорится в сообщении.

В момент задержания полицейские изъяли у мужчины 13 свертков с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством – мефедроном, общим весом более 22 граммов.

«Сотрудниками полиции установлено, что задержанный помещал свертки с наркотическим средством в тайники-закладки. Правоохранителями на территории городского округа Люберцы было обнаружено и изъято 11 тайников-закладок с наркотическими средствами», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственное управление МУ МВД России «Люберецкое» в отношении подозреваемого возбудило уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.