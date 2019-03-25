РИАМО - 25 мар. В районе Южное Бутово Юго-Западного округа столицы началось переселение двух домов по программе реновации жилищного фонда, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Переселяемые дома находятся по адресам: Варшавское шоссе, дом 194, корпус 1 и 2.

«Жителям 49 квартир предлагается новое жилье с улучшенной отделкой в двух новостройках на улице Изюмская, дом 49, корпус 2 и дом 55, корпус 1», – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он уточнил, что центр информирования по переселению располагается на первом этаже дома 55, корпус 1, на улице Изюмской.

По его словам, в Южном Бутове программа стартовала в июле прошлого года, тогда в новые дома «поехали» три старых дома на Краснолиманской улице. На сегодняшний день дом 25 на Краснолиманской уже расселен и демонтирован по технологии «умного сноса», два остальных - расселены более чем на 85%.

Как добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, письма с предложениями равнозначных квартир в новостройках сотрудники департамента вручили 22 марта.

«За выходные дни 25 семей, то есть половина переселяющихся жильцов, посмотрели новые квартиры в реновационных домах по улице Изюмской. В центрах информирования специалисты продолжают принимать заявления с согласиями на переселение, а также полные пакеты документов для подготовки и заключения договоров на новые квартиры», отметил Гаман.

Он добавил, что в настоящее время на юго-западе Москвы переселяются 735 семей из девяти домов в районах Академический и Коньково.

В ЮЗАО в программу реновации вошло 520 домов и подобрано 39 стартовых площадок. В районе Южное Бутово: 26 домов и четыре стартовые площадки.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5172 домов. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 323 «стартовых» площадок, работа по подбору которых продолжается.