РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 мар. Полиция подмосковных Люберец призвала жителей городского округа сообщать о подозрительных сотрудниках газовой службы, участились случаи мошенничества, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник муниципального управления МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Хочу обратиться к нашим гражданам: участились случаи мошенничества, когда под видом газовщиков и соцзащиты приходят к нашим бабушкам, дедушкам, и пока они что-то подписывают, у них воруют деньги. За неделю было два таких случая. Обращаю внимание, что пенсионеры должны незамедлительно звонить в дежурную часть или по телефону 112, чтобы приехал наряд и задержал мошенников», – сказал Романцев.

Он добавил, что за минувшую неделю МУ МВД России «Люберецкое» получило 1,5 тысячи обращений граждан. По ним возбудили 42 уголовных дела, из них 38 раскрыты по горячим следам.

«Также было 200 ДТП, из них семь с пострадавшими», – заключил Романцев.