РИАМО - 25 мар. Первую весеннюю грозу зафиксировали накануне в районе подмосковного Красногорска и столичного Зеленограда, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Во второй половине дня в воскресенье Московский регион пересекал холодный атмосферный фронт. Мощные кучево-дождевые облака стали причиной не только ливневых осадков, но и развития грозовой деятельности», — говорится в сообщении.

В 17:20 24 марта грозопеленгаторы отметили грозу в районе Красногорска и Зеленограда. Это первая весенняя гроза в Московском регионе.