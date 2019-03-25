РИАМО - 25 мар. На московских дорогах и тротуарах образовался гололед, водителей призвали к осторожности, лед растает только к обеду, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«Это странно звучит для сегодняшнего прогноза - до плюс 6, но сейчас еще в укромных местах гололед, скользкий и настоящий, на дорогах и тротуарах. Он, конечно, растает к обеду, но пока он есть и еще будет какое-то время по утрам. Берегите себя. И помните: переобуваться еще рано!» - говорится в сообщении.

В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без существенных осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.