РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. Подольские волонтеры движения «Милосердие – Подольск» отправили посылку с продуктами и средствами гигиены в женскую исправительную колонию под Можайском, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ – ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

«На днях волонтерами движения «Милосердие – Подольск» была отправлена посылка с самым необходимым (продуктами, средствами для личной гигиены и так далее – ред.) в женскую исправительную колонию под Можайском. За помощью в волонтерское движение обратилась женщина, которую не могут поддержать родные. Чуть раньше наша помощница Людмила отправила посылку многодетной семье в Забайкалье», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что благодаря пожертвованиям горожан волонтерам удается помогать все большему количеству людей и отправлять посылки в другие регионы.