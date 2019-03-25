РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. На автобусных маршрутах в Красногорске, которые относятся к компетенции департамента транспорта Москвы, не обязаны принимать карту «Стрелка», сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее пользователь сообщил в группе «Типичный Красногорск» в соцсети «ВКонтакте», что на маршруте №1175 нет терминала оплаты транспортной картой «Стрелка». Водитель принимает оплату наличными или переводом через «Сбербанк Онлайн».

«Организация работы маршрута №1175 относится к компетенции департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Работа карты «Стрелка» не является обязательной для данного вида маршрутов», – сообщил сотрудник.

Он отметил, что маршрут автобуса №1175 город Москва (метро «Тушинская») – Красногорск (микрорайон Павшинская пойма) обслуживает по нерегулируемым тарифам ООО «Красногорск-Авто». По маршруту курсируют 10 автобусов среднего класса.