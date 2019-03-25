РИАМО - 25 мар. Дорожная авария произошла возле населенного пункта Сеньково городского округа Озеры, в ликвидации последствия ДТП принимали участие 23 человека, сообщается на сайте ГУ МЧ СРФ по Московской области.

В понедельник в 08:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Озеры, дорога местного значения вблизи населенного пункта Сеньково.

«Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: семь единиц техники, 23 человека, из них от МЧС: семь человек и две единицы техники», - говорится в сообщении.