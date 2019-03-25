РИАМО - 25 мар. Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в незаконном распространении более 7 килограммов психотропных веществ, наркотики нашли в лесополосе поселка Лунево городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу Солнечногорск в результате оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе возле поселка Лунево задержали 30-летнего жителя Дмитровского городского округа, подозреваемого в незаконном сбыте психотропных веществ.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейскими были обнаружены и изъяты электронные весы и два мобильных телефона. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили и изъяли закладку, сделанную подозреваемым в момент задержания, в которой находились восемь пакетов с кристаллическим веществом и три пакета с таблетками», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, по результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропными веществами – амфетамином и МДМА, общей массой более 7 килограммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.