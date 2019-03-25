РИАМО - 25 мар. В Московской области отмечен рост обращений по дополнительной установке контейнеров для раздельного сбора мусора, также в регионе ведется активная работа по информированию населения о новом порядке обращений с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и раздельным сбором мусора (РСО), говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Для организации эффективной обратной связи с жителями сегодня в Подмосковье работает несколько точек входа для обращений жителей, начиная с организаций, задействованных в технологическом процессе, таких как МособлЕИРЦ, МЭС, горячие линии региональных операторов, заканчивая непосредственно органами муниципальной и региональной власти.

«Во-первых, основным каналом обратной связи с жителями, в том числе оперативного мониторинга состояния ЖКХ, у нас по-прежнему остается интернет-портал «Добродел». Во-вторых, с января по вопросам обращения с ТКО у нас работают два операционных колл-центра «Мосэнергосбыта» и МособлЕИРЦ, которые уполномочены осуществлять начисление и сбор платежей за обращение с ТКО, они же осуществляют обратную связь с жителями по разъяснению нового порядка обращения с ТКО», - сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, еще одним важным каналом коммуникации с жителями стали социальные сети, включая ведущие городские интернет-сообщества и официальные площадки министерства ЖКХ.

«Ежедневно по различным каналам связи к нам поступает в среднем около 750 обращений жителей по вопросам ТКО, отмечу существенное, в десятки раз снижение обращений граждан на нарушение графиков вывоза ТКО региональными операторами и рост почти в два раза просьб жителей поставить на контейнерной площадке дополнительный синий контейнер для раздельного сбора ТКО. Могу объяснить это тем, что жители позитивно восприняли принцип раздельного сбора отходов, стали активно разделять сухой мусор от органики, а это значит, что Подмосковье успешно вошло в новую систему обращения с ТКО», – добавил Хромушин.

Он отметил, что количество обращений жителей Подмосковья по тарифам, в том числе на неправильное начисление в едином платежном документе (ЕПД), составляют ничтожно малую часть от общего числа обращений. В феврале этот показатель составил 0,0003 обращения на один лицевой счет (из расчета 2,7 миллиона лицевых счетов, обслуживаемых МособлЕИРЦ).

Все обращения стекаются в центр управления регионом, где создано специальное подразделение по немедленному реагированию на обращения граждан по всем вопросам, связанным с ЖКХ, в том числе обращения с ТКО.

Подмосковье одним из первых перешло на двухконтейнерную систему сбора ТКО: в каждом дворе и домовладении на специально оборудованных контейнерных площадках появились разноцветные серые и синие баки-контейнеры со специальной маркировкой - с бананом для органических отходов и с бутылкой для сухих отходов. Далее отходы будут вывозиться региональными операторами, различными по составу отходов мусоровозами.

«Осознанный переход собственников на раздельный сбор отходов сопровождается обширной информационной кампанией по региональному и муниципальному телевидению, в прессе и социальных сетях. Разъяснительная работа с жителями предполагает формирование осознанного понимания человеком конкретных преимуществ нового подхода к РСО, передачи жителям четкого представления того, какова дальнейшая судьба мусора после того, как его увезли на сортировку, вплоть до захоронения на полигоне и рекультивации, для этого еженедельно мы возим областных управдомов на новые предприятия по сортировке отходов, уже более 1,5 тысяч управдомов посетили эти предприятия», - уточнил Хромушин.

Для того, чтобы как минимум вдвое уменьшить объемы захоронения ТКО, в регионе сегодня ведется интенсивная работа по строительству новых современных комплексов и заводов по переработке отходов. Три современных комплекса по сортировке и переработке ТКО уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах.

Всего в Московской области по программе правительства Московской области будет введено в эксплуатацию еще девять предприятий с применением технологии глубинной сортировки и четыре завода с использованием технологии термического обезвреживания и попутной выработкой электроэнергии. Еще 13 действующих сортировок будут модернизированы по самым современным технологиям.

«Новые, высокотехнологичные предприятия по переработке ТКО позволяют Московской области решать главную задачу - сокращать объемы захоронения ТКО фактически в два раза, что, в свою очередь, позволит в ближайшие годы полностью закрыть устаревшие полигоны», - заключил Хромушин.