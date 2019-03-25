РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. На улице Ново-Никольская в подмосковном Красногорске из-за работ на резервуарах до 2 апреля вода может пахнуть хлором, ее рекомендуют кипятить, сообщается на официальном сайте Красногорского Водоканала.

«В связи с промывкой и хлорированием резервуаров на ВЗУ-13, с 25 марта по 2 апреля вода на улице Ново-Никольская будет подаваться с остаточным запахом хлора. Воду рекомендуется кипятить», – говорится в сообщении.

Добавляется, что возможны кратковременные отключения воды.