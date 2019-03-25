РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В подмосковном Подольске проводят оперативно-разыскные мероприятия по установке лиц, причастных к убийству охранника одного из предприятий городского округа, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В правоохранительные органы Подольска 24 марта поступило сообщение о том, что в промзоне по Нефтебазовскому проезду обнаружили тело охранника одного из предприятий с ножевым ранением брюшной полости. На место происшествия выехала группа следователей следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительно установлено, что между охранником и тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестные нанесли мужчине удар ножом в область брюшной полости. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Подозреваемые с места происшествия скрылись», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к убийству.