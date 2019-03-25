РИАМО – 25 мар. Выставка «Семен Файбисович. Ретроспектива» пройдет в Новой Третьяковке с 27 марта по 28 июля, в рамках которой состоятся публичные дискуссии и встречи с художником, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Новой Третьяковке 27 марта откроется выставка «Семен Файбисович. Ретроспектива», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что Семена Файбисовича считают классиком фотореализма. С творчеством мастера знакомы зрители и коллекционеры России, США, Германии, Великобритании, Венгрии и других стран Европы.

Герои Файбисовича — обычные прохожие, дворовые бабушки, продавцы, мигранты и бездомные — все те, кто создает настоящий городской колорит.

«В первых работах Семен Файбисович обращался к мотивам телесности и материальности предметного мира, что нашло выражение в таких работах, как «Кухонные фактуры» (1980), «Выстрел» (1982) и «Метаморфозы» (1983)», - дополняется в материале.

Затем художник переключился на сюжеты и образы из позднесоветской действительности. Будущих персонажей своих работ он искал в общественных пространствах: на вокзалах, за стеклом городского автобуса, в метро, в вагоне подмосковной электрички. Результатом стали циклы «Рейсовый автобус» (1983–1984), «Московский метрополитен имени Ленина» (1985–1987) и «Подмосковная электричка» (1986–1990).

В отличие от коллег-современников, творческий посыл Семена Файбисовича был лишен в то время какой-либо социальной критичности или иронии. Позднее он скажет, что ему удалось запечатлеть портрет ушедшей эпохи.

«В 1988 году Семена Файбисовича пригласили работать в США. Здесь он пробыл около двух лет. Вернувшись в Россию, мастер начал новый проект. Полотна из серии «Негативы» соотносятся с остаточным изображением на сетчатке глаза. Другой живописный проект — «Вместе со Спилбергом (опыт деконструкции)» (1995) — демонстрирует метаморфозы зрительного восприятия эпизода из фильма «Список Шиндлера», - уточняется на сайте.

Кроме того, в 1995 году художник перестал заниматься живописью, полностью погрузился в литературу и выставлял только фотографии, инсталляции и видео. К живописи Семен Файбисович вернулся лишь спустя 12 лет.

Специальный раздел экспозиции в Новой Третьяковке Comeback будет посвящен новому творческому этапу. Один из циклов — «Разгуляй» (2008–2009). В нем художник объединил свои ранние наработки и возможности современной техники. Теперь образы бездомных предстают в технике журнального глянца. Иронизируя над эстетикой гламура, Файбисович максимально растягивает на гигантских холстах кадры, снятые на слабую камеру телефона, и называет это «созданием нового синтеза из культурного мусора».

В рамках выставки также пройдут публичные дискуссии и встречи с художником, которые позволят лучше познакомиться с его творчеством. Выставка будет работать до 28 июля.