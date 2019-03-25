РИАМО (КОРОЛЕВ) – 24 мар. Дуэт гитаристов из подмосковного Королева стал победителем Всероссийского открытого конкурса-фестиваля «Образ искусства», сообщила «РИАМО в Королеве» педагог детской музыкальной школы Марина Герасименко.

Всероссийский конкурс-фестиваль «Образ искусства» проходит в Санкт-Петербурге с 23 по 25 марта. В нем приняли участие артисты из городов России, Белоруссии, Украины и Турции.

«Леонид Романов и Артемий Седых стали победителями в номинации «Инструментальное исполнительство», кроме того, в сольной программе каждый в своей возрастной группе стали лауреатами 2 степени», – сказала Марина Евгеньевна.

Ребята учатся в детской музыкальной школе микрорайона Юбилейный, Леонид Романов является учеников 3 класса, Артемий Седых – 4 класса. Ребята успешно прошли отборочный тур конкурса и получили возможность выступить на фестивале в Санкт-Петербурге.