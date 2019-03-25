РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 25 мар. Представители Рузского регионального оператора встретятся с жителями частного сектора теруправления Нахабино подмосковного Красногорска 26 марта, чтобы обсудить организацию вывоза мусора, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Уважаемые жители частного сектора Нахабина! Двадцать шестого марта состоится встреча жителей с представителями ООО «Рузский региональный оператор» и администрации горокруга Красногорск по вопросу размещения контейнерных площадок в частном секторе. Также на повестке – заключение договоров и разъяснение тарифов на вывоз мусора», – говорится в сообщении.

Встреча пройдет в 15:00 в здании территориального управления Нахабино по адресу: Нахабино, улица Советская, дом №22, кабинет 408.