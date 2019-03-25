РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 мар. В центре подмосковного Подольска в понедельник утром образовалась пробка длиной более 2 километров, также на территории городского округа произошло множество ДТП, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 09:10 в центре подмосковного Подольска образовались пробки. Движение затруднено от поворота с Революционного проспекта на проспект Ленина до автобусной остановки «Водоканал» на Большой Серпуховской улице. Средняя скорость движения на данном участке дороги – 15 километров в час. Также в центре движение затруднено на улицах Матросская, Стекольникова, Свердлова, Кирова, Рабочая и других.

Помимо этого, в горокруге произошло множество ДТП. Так, аварии отмечены на съезде с улицы Большой Серпуховской на Пионерскую, на улицах Правды, Варшавском шоссе, Красногвардейском бульваре, 50 лет ВЛКСМ, на улицах Лобачева, Подольская и Заводская в микрорайоне Климовск.