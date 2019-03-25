РИАМО - 25 мар. Движение на дорогах столицы утром в понедельник затруднено, пробки оцениваются в шесть баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, заторы образовались на севере МКАД, пробки в основном на внешней части трассы, а на юге – на внутренней. Также большие заторы зафиксированы на северном, северо-восточном, южном и западном участках Третьего транспортного кольца. Сильно забито машинами Садовое кольцо.

В центре столицы загружены набережные Москвы-реки и Обводного канала, заторы наблюдаются возле станций метро «Лубянка», «Библиотека имени Ленина», «Добрынинская». Перегруженный трафик зафиксирован и на улицах Серафимовича, Балчуг, в Садовническом проезде, на Большом Устьинском мосту.

В сторону Москвы стоят проспект Вернадского, Каширское шоссе, проспект Андропова, Щелковское шоссе, Рязанский проспект, Ярославское шоссе, Новощукинская улица, Ленинградское шоссе, Волоколамское шоссе и другие.

По данным сервиса, в 10 часов дорожная ситуация немного улучшится, ожидается пять баллов.

К 11 часам дорожная ситуация будет оцениваться в четыре балла.

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность без существенных осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла.