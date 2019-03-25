РИАМО - 25 мар. Ежегодный парад трамваев состоится на центральных улицах Москвы 20 апреля, в нем примут участие 18 трамваев, в том числе гости впервые увидят довоенный прицепной вагон серии С, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ежегодный парад трамваев пройдет в столице 20 апреля. Праздник приурочен к 120-летию открытия трамвайного движения в Москве», - говорится в сообщении.

В этот день по центральным улицам проедут уникальные ретротрамваи. Колонна стартует в 11:00 от Шаболовки и проследует по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам. После парада она направится на Чистопрудный бульвар. С 12 до 15 часов здесь пройдет выставка трамваев.

«Московский трамвай празднует юбилей — ему исполняется 120 лет. Мы приглашаем всех жителей города побывать на этом празднике. В параде примут участие 18 вагонов — от исторических образцов до трамваев нового поколения. Москвичи и гости города увидят уже полюбившиеся ретромодели и экспонаты, которые мы покажем впервые», — отметил генеральный директор «Мосгортранса» Леонид Антонов.

Кроме того, в этом году горожанам впервые представят довоенный прицепной вагон серии С, воссозданный на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе «Мосгортранса». В параде также в первый раз поучаствуют два вагона «Татра Т3» — трехдверный для пассажиров и поливомоечный для служебного пользования. К колонне присоединятся трамваи «КТМ-1» и «КТП-1». Их восстановили по образцам 1948 года.

Одни из неизменных участников ежегодного парада трамваев — конка XIX века, вагоны «Ф» 1908 года выпуска, а также «КМ» и «КП» 1930-х годов. В этом году транспорт вновь проедет по улицам города.

«Во время выставки на Чистопрудном бульваре можно будет зайти в салоны трамваев-экспонатов и сделать фото. Также пройдут конкурсы и викторины. На специально обустроенной к параду трамваев сцене выступят музыканты. Развлекать гостей будут артисты в исторических костюмах», - уточняется в материале.

Московский парад трамваев проходит весной с 2014 года. Ежегодно к колонне присоединяются модели транспорта, которые ранее не демонстрировали публике. Например, в прошлом году «новичками» были вагоны «КТМ-1» и «КТП-1».