РИАМО - 25 мар. В середине недели в Подмосковье и Москве ожидается похолодание, в ночные часы температура может опуститься до минус 7 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас небольшой гребень, дальше будет теплый сектор, теплый воздух с Атлантики нас греет. Поэтому в понедельник переменная облачность, практически без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, днем около 4-6 градусов тепла, в ночь облачно с прояснениями, и около нуля градусов. Осадки небольшие, но гололедица. Во вторник днем переменная облачность с прояснениями, будут небольшие осадки, утром возможен мокрый снег, температура плюс 4-6 градусов», - сказал Цыганков.

Он отметил, что в ночь на 27 марта будет облачная с прояснениями погода, температура составит минус 2 - 0 градусов, в низких местах по области температура опустится до минус 5. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

«Днем уже 27 марта будет прохладнее - плюс 1-3 градуса. Ночь на четверг может быть самой холодной - минус 2 - минус 7 градусов. Днем в четверг начнется небольшой заток тепла, но еще будет 0 - плюс 5. Облачная погода, небольшие осадки», - отметил синоптик.

По его словам, далее воздух начнет постепенно прогреваться. Днем в пятницу температура достигнет плюс 6 градусов, 30 и 31 марта воздух прогреется до 8 градусов тепла.