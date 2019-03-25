РИАМО - 25 мар. Около семи машин столкнулись на Хорошевском шоссе в столице возле станции Московского центрального кольца «Хорошево», передает корреспондент РИАМО.

Автомобили столкнулись на полосе шоссе, ведущей в сторону области. Участниками ДТП оказалось около семи автомобилей.

Из-за аварии на участке дороги образовался затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения на этом участке составляет около 10 километров в час.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве, несколько транспортных средств столкнулись у дома 48 по Хорошевскому шоссе. В результате аварии никто не пострадал.