РИАМО - 25 мар. Московский зоопарк к Международному дню птиц подготовил тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и квест, праздничные мероприятия пройдут с 1 по 6 апреля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пернатая неделя», приуроченная к Международному дню птиц, пройдет в Московском зоопарке с 1 по 6 апреля. Посетителей ждут тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и квест», - говорится в сообщении.

Для обладателей так называемых «птичьих фамилий» будет действовать специальная акция. Птицыны, Орловы, Гуськовы, Курицыны, Грачевы и другие гости, чьи фамилии произошли от названий пернатых, получат 40-процентную скидку на входной билет.

«Международный день птиц — один из самых значимых праздников для Московского зоопарка. Традиционно 1 апреля мы проводим тематические мероприятия, приглашаем москвичей и гостей столицы полюбоваться на пернатых обитателей. Однако в этом году по случаю 155-летия зоопарка мы решили сделать праздник более масштабным и перевести его в формат «Пернатой недели». Главным героем акции станет редкая птица-секретарь, которая вернулась на экспозицию этим летом после более чем 30-летнего перерыва», — сказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Пернатая неделя» откроется 1 апреля в 16:00 интерактивной лекцией на сцене у павильона «Дом птиц». Орнитологи расскажут гостям об особенностях редких видов пернатых, а некоторых обитателей им даже покажут.

Главным событием недели станет познавательный «Птичий квест». Принять в нем участие сможет любой желающий во все дни праздника. На входе гостям будут раздавать карты с тематическим маршрутом. Следуя по нему, они ответят на вопросы, связанные с пернатыми обитателями. Результаты нужно будет прислать по электронной почте: zooptica2019@moscowzoo.ru. В ответ каждый участник получит подробный разбор заданий, а также именной «Птичий сертификат».

«Закрытие праздника пройдет 6 апреля с 11:00 до 15:00. Для посетителей проведут познавательную экскурсию «Пернатые обитатели Московского зоопарка» и лекцию с демонстрацией «Птицы, знакомые и незнакомые». Самых маленьких гостей ждет творческое занятие, организованное центром юного анималиста «Арт-зебра». Ребята смогут нарисовать животных красками или вылепить их из глины. Завершит «Пернатую неделю» концерт «Музыкальный зоопарк» студентов Московского музыкально-педагогического колледжа», - дополняется в материале.

В течение «Пернатой недели» посетители могут делать памятные снимки в специально оборудованных фотозонах на главном входе в зоопарк и у павильона «Дом птиц».

«Принять участие во всех мероприятиях в рамках «Пернатой недели» можно бесплатно (при покупке входного билета). Для этого нужно предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (499) 255-57-63 или на сайте зоопарка. На квест запись не требуется», - уточняется на сайте.

В 201 году зоопарку исполняется 155 лет. В течение всего года на его территории будут проходить тематические концерты, спектакли, квесты, мастер-классы и экскурсии. До конца весны на арку главного входа планируется вернуть барельеф с манулом. Редкая дикая кошка вновь станет символом Московского зоопарка. К праздничной дате также приурочили создание гимна зоосада, который можно будет услышать с середины весны.

С 1 апреля зоопарк начнет работать на два часа дольше - до 19:00. Кассы будут открыты с 08:00 до 18:00, тогда же посетители смогут пройти на территорию.