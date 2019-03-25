РИАМО - 25 мар. На ВДНХ с 2014 года реставрационные работы проходят на 50 объектах культурного наследия, из них отреставрировали уже двадцать памятников архитектуры, так, в конце апреля должны заработать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 2014 года на 50 объектах культурного наследия, расположенных на ВДНХ, проводят восстановительные работы. На 20 из них реставрация уже завершена (комплексно — на 12 объектах)», - говорится в сообщении.

В прошлом году закончили работы в павильоне №34 «Космос». Специалисты восстановили уникальный стеклянный купол и скульптурную группу на крыше здания, воссоздали гипсовый лепной декор на фасадах и в интерьерах, облицевали колонны цветным мрамором. Под куполом павильона появилась люстра — точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Московского Кремля с 1935 по 1937 год. Диаметр люстры — более четырех метров, вес — почти одна тонна.

В павильоне №58 «Земледелие» (ранее — «Украинская ССР») восстановили фасады здания, сложенные из керамических блоков, и скульптурные композиции, установленные на крыше павильона.

«Исторический облик вернули фасадам павильона №13 «Здравоохранение» (ранее — «Армянская ССР»). На главном фасаде был раскрыт и отреставрирован трехчастный портал. По сохранившимся фрагментам и историческим фотографиям удалось воссоздать декоративные решетки на арках. Отреставрированы стены, потолки, лепнина в главном зале, воссозданы утраченные элементы лепнины и декоративных элементов. Отреставрированный павильон передан Государственному музею Востока, ведется монтаж экспозиции», - добавляется в материале.

Кроме того, специалисты восстановили центральную часть арки главного входа: заменили коммуникации, обновили фасады и сделали архитектурную подсветку. Скульптуру «Тракторист и колхозница» на арке, символ ВДНХ, отреставрировали в 2017 году. Здесь укрепили основание композиции и обновили уникальную отделку из золотой смальты.

Отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан «Золотой колос», который до этого не работал около 30 лет.

Масштабная работа по восстановлению объектов на ВДНХ продолжается. Так, в конце апреля должны заработать фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», созданные в 1954 году по проекту архитектора Константина Топуридзе. Их комплексную реставрацию впервые за 65 лет эксплуатации начали в октябре 2018-го.