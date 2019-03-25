РИАМО - 25 мар. В феврале и марте поменяли режим работы светофоров на 22 пешеходных переходах в столице, а за последние шесть лет работу светофоров оптимизировали на 1 тысячи переходов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Режим работы светофоров изменили еще на 22 пешеходных переходах в феврале и марте этого года. Программу по оптимизации работы устройств начали в 2013 году. С тех пор режим смены сигналов светофоров был изменен более чем на 1000 пешеходных переходов», - говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что по просьбам местных жителей на некоторых устройствах увеличивают продолжительность зеленого сигнала для перехода улицы, на других снижают время его ожидания (длительность фазы может меняться в зависимости от времени суток и дня недели).

«Режим работы устройств меняют на самых оживленных улицах города с учетом дорожной обстановки рядом с переходом», - добавил Ликсутов.

В феврале и марте работу светофоров оптимизировали в районах Басманный, Бабушкинский, Отрадное, Черемушки и других. Например, на пересечении Окской улицы с Волжским бульваром уменьшили время ожидания зеленого сигнала на 31 секунду — с 65 до 34 секунд, а на пересечении Отрадной улицы и Отрадного проезда продолжительность зеленого сигнала теперь составляет 28 секунд.

C начала года в столице изменили ночной режим работы светофоров на двух пешеходных переходах. Раньше они работали в режиме желтого мигающего сигнала - он разрешает движение транспорта, но предупреждает о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода. Однако в целях повышения безопасности всех участников дорожного движения здесь включили трехцветный режим, как и в дневное время. Трехцветный режим работы устройств включили на переходах, которые находятся на пересечении Череповецкой и Угличской улиц, а также в Лианозовском проезде (возле дома 4а).

Обращения по поводу регулирования работы светофоров принимают на mos.ru и едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД. Чтобы провести встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.