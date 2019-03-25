РИАМО - 25 мар. Два дорожно-транспортных происшествия с участием семи автомобилей произошло в районе деревни Голыгино Сергиево-Посадского района Подмосковья, в результате происшествия пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 23:25 24 марта от очевидца в службу-112 поступило сообщение о дорожно-транспортных происшествиях с участием нескольких автомобилей на одном участке дороге по адресу: Сергиево-Посадский район, 56-й километр федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», район деревни Голыгино.

«После уточнения обстановки установлено, что на данном участке дороги произошло два ДТП: попутное столкновение трех легковых автомобилей и попутное столкновение еще четырех легковых автомобилей. Возгорания не последовало, розлива топлива нет. В результате ДТП движение на автодороге ограничено в сторону области», - говорится в сообщении.

В результате произошедших аварий один человек пострадал.