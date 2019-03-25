РИАМО - 25 мар. За последние девять лет в Москве реконструировали и построили 110 больниц, поликлиник, подстанций скорой медпомощи и других учреждений здравоохранения, в ближайшие годы запланировано строительство шести комплексов для оказания экстренной медицинской помощи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 2010 года в столице построили и реконструировали 110 медицинских учреждений — больниц, поликлиник, подстанций скорой медицинской помощи, роддомов. Об этом на заседании президиума правительства Москвы рассказал министр, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун», - говорится в сообщении.

Москвичи уже оценили современные и комфортные условия в новых корпусах Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского, Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, а также реорганизованное приемное отделение в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

«В ближайшие годы запланировано строительство шести комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Они появятся в крупнейших столичных клиниках. Среди них — городская клиническая больница имени В.В. Вересаева, городская клиническая больница имени В.М. Буянова, городская клиническая больница №15 имени Н.Ф. Филатова, городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница имени С.П. Боткина», - дополняется в материале.

Кроме того, по одному новому корпусу построят для инфекционной клинической больницы №1 и Детской городской клинической больницы святого Владимира.

Сейчас идет строительство перинатального корпуса городской клинической больницы №67 имени Л.А. Ворохобова, неонатального корпуса с консультативно-диагностическим центром роддома №4 городской клинической больницы имени В.В. Виноградова и родильного дома в составе новой больницы в поселке Коммунарка.

В ближайшие годы 135 поликлиник капитально отремонтируют. 37 уже построили по новым стандартам.