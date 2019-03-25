РИАМО - 25 мар. В свыше 170 московских библиотеках принимают единый электронный читательский билет, карты работают в пяти административных округах столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Единый электронный читательский билет (ЕЧБ) теперь принимают почти в половине столичных библиотек. Взять книгу с помощью специальной карты можно более чем в 170 читальнях департамента культуры Москвы. Они расположены в пяти округах. Больше всего таких библиотек на востоке (52) и на севере Москвы (44). Еще 76 расположены в СВАО, САО и Зеленограде», - говорится в сообщении.

Перечень библиотек, где принимают единый читательский билет, доступен на портале «Библиогород». До конца года этот список будет пополняться.

«Электронные читательские билеты мы начали вводить в прошлом году. Сейчас ими уже пользуются больше 86 тысяч горожан. Количество их владельцев выросло почти втрое за последние три с половиной месяца. Удобно, что электронный билет можно привязать к карте москвича и именно с ней ходить в библиотеку», — отметила заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Тем, кто обратился в библиотеку впервые, читательский билет нового образца выдают сразу. Владельцы бумажных документов могут обменять их на пластиковую карту в любой момент. Чтобы получить единый читательский билет, необходимо прийти в библиотеку (речь идет только о тех, где принимают ЕЧБ) с паспортом. Процесс оформления занимает не более 10 минут.

Единые читательские билеты начали выдавать горожанам в прошлом году. В конце 2018 года ими можно было воспользоваться более чем в 50 библиотеках. Это стало возможным благодаря внедрению автоматизированной библиотечной информационной системы. Она разработана столичным департаментом информационных технологий совместно с департаментом культуры.

«Сегодня ведется большая работа по формированию единого каталога изданий — сотрудники библиотек наносят штрихкоды на книги, вносят присвоенный каждому изданию номер в электронную базу. Единый читательский билет и маркировка библиотечного фонда поможет значительно экономить время читателей. Если на книгу нанесен штрихкод, ее оформление по карте занимает не более минуты. Благодаря штрихкоду библиотекари могут отслеживать книгу и фиксировать ее нахождение - находится ли она в фонде библиотеки или «на руках», - добавили в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров.

ЕЧБ - это пластиковая карта, на лицевой стороне которой на бирюзовом фоне изображены книжные полки, а также нанесены две надписи: «Библиотеки Москвы» и «Единый читательский билет». Такой дизайн выбрали пользователи проекта «Активный гражданин» в прошлом году. Всего в голосовании приняли участие около 200 тысяч человек.