РИАМО - 25 мар. Крупнейший полумарафон России пройдет 19 мая в столице, участники пробегут по центральным улицам Москвы, сообщается на сайте организаторов полумарафона.

Участники смогут пробежать 21,1 километра под стенами Кремля или поучаствовать в забеге на 10 и 5 километров по Лужнецкой, Новодевичьей и Саввинской набережным.

«Маршрут Московского полумарафона проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Раушской и Космодамианской. Участникам откроются виды на здание президиума Российской академии наук (РАН), здание Национального центра управления обороной РФ, Крымский мост, стрелку Болотного острова, высотку на Котельнической набережной, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль», – говорится в сообщении.

Онлайн-регистрация на Московский полумарафон продлится до 25 апреля, но она может закрыться раньше, если закончатся свободные места. Дополнительная регистрация будет открыта во время работы спортивной выставки 17 мая. Чтобы зарегистрироваться на забег, необходимо заполнить анкету участника и оплатить регистрационный взнос на сайте бегового сообщества. В полумарафоне могут принять участие граждане от 18 лет.

Московский полумарафон – часть проекта «Забег.рф» – Всероссийского полумарафона, который пройдет в 2019 году в 20 городах страны. В забеге предусмотрены четыре дистанции различной сложности.