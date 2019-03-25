РИАМО - 25 мар. В Одинцовском городском округе произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, в результате происшествия несколько человек пострадали, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

В 23:00 24 марта от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского городского округа в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля по адресу: 4-й километр Красногорского шоссе, поворот на Лыжероллерную трассу имени Лазутиной.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля. Возгорания не последовало, розлива топлива нет. Организовано реверсивное движение по одной полосе. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.