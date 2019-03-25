РИАМО - 25 мар. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без существенных осадков, воздух прогреется до 6 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха в Москве - 4-6, по области - 1-6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 65%.

Специалисты отмечают, что у многих людей весенняя неустойчивая погода с колебаниями метеоэлементов может вызывать и отрицательные реакции: раздражительность, нарушение сна, проявление хронической усталости и как следствие снижение физической и умственной активности. Эти симптомы могут стать причиной обострений многих хронических заболеваний.

«Надо постараться настроиться на позитивные эмоции, избегать различных стрессовых ситуаций, нормализовать режим сна, труда и отдыха. Не запускать выраженные симптомы недомогания, следует своевременно проводить лечение сезонных обострений болезни. Улучшают общее состояние и тонизируют сосуды каждодневный контрастный душ, на ночь теплые ванны с успокаивающими травяными настоями. Не следует забывать и о витаминах», - заключается в материале.