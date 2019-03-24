РИАМО - 24 мар. В центре столицы в районе Замоскворечье злоумышленник ранил мужчину ножом в живот, пострадавшего госпитализировали, подозреваемого позже задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о ножевом ранении поступило по адресу: улица Валовая, дом 30.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 23 марта в 01:15 у дома по указанному адресу неизвестный ножом нанес удар в область живота пострадавшему 1996 года рождения, неработающему, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Спустя 45 минут подозреваемого задержали по адресу: Москва, Большой Строченовский переулок, дом 4. Им оказался мужчина 1984 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».