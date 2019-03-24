РИАМО - 24 мар. В подмосковном Подольске на Цементном проезде обнаружен труп с ножевым ранением, сотрудники полиции занимаются поиском подозреваемых, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 18:46 в дежурную часть поступило сообщение. По прибытии было обнаружено тело с ножевым ранением», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному происшествию.