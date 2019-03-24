РИАМО - 24 мар. К 210-летию со дня рождения Николая Гоголя Серпуховский музей подготовил большой межмузейный выставочный проект «Гоголь. Загадки гения», здесь можно будет увидеть личные вещи писателя, говорится в сообщении пресс-службы комитета по культуре Московской области.

«Это выставка-спектакль, показывающая загадочную личность писателя через его творчество, героев и персонажей, сошедших с книжных страниц, телевизионных экранов и сцены. Можно будет увидеть личные вещи Николая Васильевича, которые хранят другую память и истории – о родовом доме, семье, личных переживаниях и расстройствах, о душевных исканиях и метаниях», – говорится в сообщении.

Проект даст возможность разгадать тайны незаурядной личности писателя. Выставка продлится до 28 июля, подробности на сайте Серпуховского историко-художественного музея.