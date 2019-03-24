РИАМО - 24 мар. На северо-западе столицы в районе Строгино неизвестный избил мужчину, у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший – безработный мужчина 1971 года рождения – госпитализирован в медучреждение с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

«Установлено, что 21 марта в 14:00 по адресу: улица Таллинская, дом 18, неизвестный причинил указанные повреждения пострадавшему, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».