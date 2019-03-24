РИАМО - 24 мар. На севере столицы в Дмитровском районе злоумышленник с ножом напал на мужчину, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший – безработный мужчина 1988 года рождения – госпитализирован в медицинское учреждение с колото-резаным ранением.

«Установлено, что 23 марта в 04:50 по адресу: улица Лобненская, дом 9, неизвестный на почве личных неприязненных отношений неустановленным предметом причинил указанное ранение пострадавшему, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По его словам, подозреваемого в преступлении задержали в этот же день в 07:00 по адресу: улица Клязьминская, дом 17. Им оказался безработный мужчина 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».