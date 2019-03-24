РИАМО - 24 мар. На станции метро «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки мужчина упал на жесткий путь перед прибывающим электропоездом, сообщил в воскресенье пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 18:20 на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 50-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа по собственной неосторожности оступился и упал под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист совершил экстренное торможение, поезд остановился перед пассажиром», – сказал Мышляев.

По его словам, дежурившие на платформе сотрудники УВД на метрополитене незамедлительно вызвали скорую помощь. Были приняты меры для извлечения потерпевшего из-под контактного рельса – напряжение сняли с жесткого пути в 18:25.

«В 18:28 полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу и проводили его в комнату полиции, где медики оказали ему первую помощь. В ходе визуального осмотра было отмечено, что пассажир находился в состоянии опьянения», – уточнил Мышляев.

Он также сообщил, что сотрудники скорой помощи травм и повреждений у пассажира не выявили, заключив, что в госпитализации упавший с платформы не нуждается.

Также сотрудниками полиции на Московском метрополитене в отношении пассажира был составлен протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность»).

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые сообщили, что, проходя по краю платформы, потерпевший пошатнулся и упал на жесткий путь», – сказал Мышляев.

Он отметил, что все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Таганско-Краснопресненской линии.

«Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», – заключил Мышляев.

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