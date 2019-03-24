РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 мар. Команда спортивной школы олимпийского резерва «Королев» по гандболу заняла первое место на межрегиональном турнире «Память» в Ярославле, сообщается на странице в Instagram СШОР «Королев».

«В воскресенье в городе Ярославле закончился межрегиональный турнир по гандболу «Память», в котором приняли участие спортсмены отделения гандбола СШОР «Королев» 2002–2004 годов рождения. Команда СШОР по итогам турнира заняла 1-е место», – говорится в сообщении.

Тренерами команды выступили Елена Шибаева и Татьяна Федоровская.

В турнире приняли участие команды юношей из Московской, Нижегородской областей и Ярославля.