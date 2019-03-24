РИАМО - 24 мар. В воскресенье вечером в аэропортах столицы «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово», а также в подмосковном «Жуковском» отменили и задержали 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту «Внуково» задержаны три рейса, один отменен, в «Шереметьеве» задержаны четыре рейса. В «Домодедове» 15 рейсов задержали и пять отменили.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани задерживаются два рейса.

В Подмосковье и Москве на воскресенье был объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за отложения мокрого снега и сильного ветра.