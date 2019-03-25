РИАМО - 25 мар. С понедельника в столице прекратило работу более 200 катков с искусственным льдом.

Такое решение принято в связи с установлением в городе положительных температур наружного воздуха. Катки закрываются, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона.

Площадки, на которых находились катки, переведут на летний режим эксплуатации.

Всего к работе в зимний сезон 2018-2019 годов подготовили более 1,5 тысяч катков, среди которых более 200 – с искусственным льдом.