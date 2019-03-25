РИАМО - 25 мар. Региональный семинар для участников детско-юношеских военно патриотических движений Московской области пройдет в две смены по пять дней в Химках с понедельника, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Работа образовательного семинара пройдет по шести направлениям: военно-патриотическому, информационному, экологическому, волонтерскому, научно-техническому и поисковому, которые позволят юнармейцам не только получить новые знания, но и научиться применять полученные навыки на практике.

«Участники регионального семинара смогут сразиться в интеллектуальной битве «Ворошиловский стрелок» и завоевать титул чемпионов «Малых олимпийских игр», пройти квест трудовых навыков «Делай как я!» и заняться спортивным туризмом, принять участие в военно-спортивной эстафете «Время Новых Героев» и в межрегиональном проекте «Юнармейский исторический десант», главной целью которого является развитие реконструкторского направления в общественном движении «Юнармия», – отмечается в сообщении.

Семинар с рабочим визитом посетят министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, начальник регионального штаба движения «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков, а также представители главного штаба «Юнармии».

«Два раза в год – весной и осенью мы проводим региональные образовательные семинары для участников военно-патриотических общественных движений Московской области. Это позволяет юным патриотам за короткий срок углубленно изучить интересующие их дисциплины. В прошлом году Московская область была признана лучшей в стране по организации и проведению «Юнармейского лета», куда в том числе входит проведение образовательных семинаров для участников военно-патриотических общественных движений», – уточнила Плещева.

Кроме того, по итогам смотра-конкурса региональных отделений движения «Юнармия» на кубок заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Московская область заняла первое место среди региональных отделений в Центральном федеральном округе и третье в России, добавила Плещева.

Итоги всесторонней подготовки юнармейцев будут отражены в личной книжке юнармейца, что дает призывникам-юнармейцам Московской области дополнительные баллы для поступления в вузы силовых ведомств. Также лучшие юнармейцы будут удостоены отличительных нашивок.